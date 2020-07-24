В Саранске загорелся мусор в заброшенной постройке

В Саранске произошло возгорание мусора.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 23 июля. В заброшенной постройке, расположенной по адресу – улица Вакеева, загорелся мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор на площади 0,3 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru