В Саранске прошло мероприятие «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

В ходе проведения указанного мероприятия инспекторы ГИБДД выявили 45 нарушений ПДД, из них 31 нарушение, допущенное водителями, и 14 - совершенных самими пешеходами. В отношении каждого из нарушителей были составлены административные материалы.

В ближайшем будущем подобные мероприятия на территории республики продолжатся.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф