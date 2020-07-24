В Больших Березниках загорелся мусорный контейнер

В Больших Березниках произошло возгорание мусорного контейнера.

Вечером 23 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Лесной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит пластиковый мусорный контейнер.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь повредил мусорный контейнер на площади 1 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru