В Мордовии ветеринара оштрафовали за служебный подлог

В Мордовии суд вынес приговор в отношении ветеринара, обвиняемого в служебном подлоге.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в мае прошлого года ветеринар выписал свидетельство на пять голов крупного рогатого скота, включая мертвую тушу, без проведения предварительного осмотра. Данное свидетельство предоставляло право на транспортировку животных на убойный пункт, расположенный в Пензенской области.

Решением суда в отношении ветеринара была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф