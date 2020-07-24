Житель Саранска во время ссоры жестоко избил своего знакомого

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 38-летний мужчина, который жестоко избил своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 38-летний житель посёлка Луховка распивал спиртные напитки в компании своего 48-летнего знакомого. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта жестоко избил своего оппонента.

Пострадавший получил закрытую травму живота и повреждения внутренних органов.

В отношении 38-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф