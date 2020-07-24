В Саранске была изъята из оборота поддельная денежная купюра.

Днём 22 июля в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД РФ по Саранску поступило сообщение о том, что в гипермаркете строительных материалов продавцом-кассиром была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей. Фальшивая банкнота поступила в качестве оплаты от мужчины 1964 года рождения.

Упомянутый гражданин сообщил, что получил поддельную денежную купюру от своего нанимателя, в чьей квартире делает ремонт. Работодатель, проживающий в Тольятти, во время телефонного разговора рассказал, что подделка была ему передана в качестве оплаты за топливо, которое он продал неизвестному мужчине в Московской области.

Стражи порядка проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к изготовлению и сбыту поддельной денежной купюры.

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Источник: 13.мвд.рф