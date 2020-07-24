В Мордовии стартовала акция «Шеринг детских удерживающих устройств»

В рамках проекта «Безопасные каникулы» в Мордовии была запущена акция под названием «Шеринг детских удерживающих устройств».

Жители республики, у которых есть неиспользуемые детские удерживающие устройства, могут передать их в дар Центру поддержки и защиты детства, откуда они попадут в семьи, нуждающиеся в детских креслах.

Рассматриваемая акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф