ФК «Мордовия» может стать банкротом

Футбольная команда «Мордовия» может пропустить сезон-2020/21 в ПФЛ из-за банкротства.

Соответствующая информация была опубликована в СМИ. В качестве источника рассматриваемых сведений указывается игрок ФК «Мордовия», который пожелал остаться неизвестным.

По словам упомянутого футболиста, зарплата игрокам команды не выплачивается уже шесть месяцев, хотя деньги во время сезона ФНЛ приходили. Также спортсмен заявил, что база клуба с пятью полями и инфраструктурой опечатана и находится под арестом за долги.

Футболист сообщил, что на днях будет запущена процедура банкротства клуба.

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Источник: info-rm.com