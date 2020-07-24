Авиасообщение между Москвой и Саранском возобновится с 1 августа

Компания «Аэрофлот» возобновит авиасообщение между Саранском и Москвой с 1 августа.

Рейсы будут ежедневными в период с 1 августа по 24 октября.

Самолеты будут летать по новому расписанию. Из Москвы вылет запланирован на 15:45. В Саранске самолет совершит посадку в 17:15. Обратный вылет в Москву назначен на 18:05. На столичной полосе самолет приземлится в 19:40.

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Источник: info-rm.com