Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел строительство спортивного комплекса в Краснослободском районе.

Строительство указанного спортивного сооружения осуществляется в рамках реализации проекта по комплексной компактной застройке деревни Бобылевские Выселки по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Проект рассчитан на три года и должен завершиться в следующем году.

Рассматриваемый проект также предусматривает инженерную подготовку площадки под жилищную застройку на 132 земельных участка. Уже завершено строительство газопровода и водопровода, построено 1,4 километра дороги, оставшиеся 1,7 километра – в планах следующего года.

Спортивный комплекс будет включать в себя ледовую арену, два бассейна (для детей и взрослых), тренажерные и фитнес-залы.

Владимир Волков обсудил с руководством Краснослободского района и представителями подрядной организации текущие вопросы строительства.

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Источник: e-mordovia.ru