В Рузаевском районе скоро откроются новые фельдшерско-акушерские пункты

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков вместе с министром здравоохранения республики Олегом Маркиным и руководителем Рузаевского района Александром Сайгачевым побывал в трех селах Рузаевского района – Палаевке, Инсар-Акшино, Аргамаково – где скоро откроются новые фельдшерско-акушерские пункты.

В новых медицинских объектах разместятся кабинет для персонала, кабинет приема, процедурно-прививочный кабинет, комната ожидания, отдельное помещение для хранения лекарств. К зданиям были подведены необходимые коммуникации.

Фельдшерско-акушерские пункты комплектуются современным медицинским оборудованием, которое позволит фельдшеру более тщательно следить за здоровьем своих пациентов

В настоящее время модульные конструкции уже установлены, подходят к концу работы по благоустройству территории.

Всего в рамках национального проекта «Здравоохранение» до конца года в республике установят 70 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебную амбулаторию.

В ходе рабочей поездки в Рузаевский район Владимир Сушков также оценил ход работ по строительству детской площадки в п. Совхоз «Красное Сельцо» и ремонту участка автомобильной дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево.

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Источник: e-mordovia.ru