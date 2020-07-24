Глава Дубенского района обвиняется в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении главы Дубенского района, который обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с декабря 2017 года по февраль нынешнего года руководитель указанного района, используя служебные полномочия, похитил бюджетные денежные средств на сумму 193 тыс. рублей. Деньги выделялись на компенсацию (оплату) стоимости путевок на санитарно-курортное лечение и оздоровление. Фактически гражданин в санатории не выезжал и права на компенсацию якобы понесенных расходов не имел. Денежные средства руководитель района израсходовал на личные нужды.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru