В Чамзинке загорелась баня

В Чамзинке произошло возгорание бани.
В ночь на 25 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Горького. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит баня. Огонь повредил постройку на площади 10 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф