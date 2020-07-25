Житель Саранска лишился денег, пытаясь найти работу

В Саранске местный житель лишился денежных средств, пытаясь устроиться на работу.

Некоторое время назад житель Саранска 1980 года рождения на нескольких сайтах по поиску работы разместил резюме. После этого с горожанином связалась девушка, которая предложила ему заработать посредством торговли на бирже. Житель Саранска, заинтересовавшись этим предложением, перешел по ссылке, присланной незнакомкой, где ввел данные своей банковской карты. Затем со счета мужчины были похищены денежные средства в сумме более 28 тыс. рублей. Девушка перестала отвечать на звонки. Спустя некоторое время с жителем Саранска вышел на связь якобы менеджер сайта по торговле, который предложил пострадавшему взять кредит для участия в торгах. Горожанин понял, что имеет дело с мошенниками, вследствие чего прервал беседу и обратился в полицию.

Стражи порядка проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к мошенничеству.

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Источник: 13.мвд.рф