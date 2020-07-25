В Мордовии 32-летняя местная жительница подозревается в мошенничестве

В Мордовии руководитель кредитного потребительского кооператива подозревается в мошенничестве.

Стражами порядка было установлено, что 32-летняя гражданка, будучи руководителем кредитного потребительского кооператива «Семья», офис которого располагался в Рузаевке, заключала с гражданами договоры процентного займа денежных средств, якобы гарантирующих высокую доходность с минимальным риском. Полученными деньгами женщина распоряжалась по своему усмотрению.

Стражи порядка установили, что подозреваемая причастна к 26 эпизодам мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф