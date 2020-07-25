В Ковылкинском районе горели опилки

В Ковылкинском районе загорелись опилки.

Утром 24 июля на одном из участков дороги, которая соединяет Рузаевку и Торбеево, возле поворота на село Паево загорелись деревянные опилки, находившиеся в прицепе.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь уничтожил деревянные опилки в прицепе на площади 10 квадратных метров.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел рассматриваемый пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф