В Ковылкинском районе горели опилки

В Ковылкинском районе загорелись опилки.
Утром 24 июля на одном из участков дороги, которая соединяет Рузаевку и Торбеево, возле поворота на село Паево загорелись деревянные опилки, находившиеся в прицепе.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Огонь уничтожил деревянные опилки в прицепе на площади 10 квадратных метров.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел рассматриваемый пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф