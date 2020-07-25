В Саранске пойдут под суд обвиняемые в незаконном обороте оружия

В Саранске суд вынесет приговор в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконном обороте оружия.

В декабре прошлого года сотрудниками правоохранительных органов была пресечена деятельность подпольных мастерских, в которых охолощенное и сигнальное оружие переделывалось в боевое.

В ходе обысков было изъято огнестрельное оружие, более 2 тыс. боеприпасов различного калибра, взрывчатые вещества, а также основные части и макеты оружия.

Была установлена причастность злоумышленников к 34 преступлениям.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф