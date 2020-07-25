В Саранске загорелся гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Указанное происшествие произошло днём 24 июля на территории гаражного массива, расположенного по адресу – улица Минская. Загорелся гараж.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя повредило гараж на площади 0,2 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru