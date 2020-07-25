В Мордовии разыскиваются очевидцы смертельного ДТП

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются очевидцы ДТП, в результате которого погибли три человека.

Происшествие произошло утром 16 февраля нынешнего года на 174-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, водитель автомобиля марки ВАЗ-21102 двигался по своей полосе, когда автомобиль марки «Ока» (государственный регистрационный знак 205 либо 405 13-й регион, серебристого цвета) начал обгонять молоковоз марки ГАЗ, совершавший движение во встречном направлении. Водитель ВАЗа, пытаясь избежать встречного столкновения, снижая скорость, выехал правой стороной машины на обочину. После этого транспортное средство вынесло на полосу встречного движения, где оно столкнулось с автомобилем марки «Шевроле-Клан».

От полученных телесных повреждений три пассажира ВАЗа скончались на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов просят всех очевидцев данного ДТП сообщить имеющиеся сведения по следующим телефонным номерам: 38-11-27, 29-80-84 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф