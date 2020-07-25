За один день мошенники ограбили семь жителей Мордовии

В Мордовии за один день семь человек были ограблены мошенниками.

Житель Октябрьского района Саранска лишился 18 тыс. рублей после общения с мошенником, который представился сотрудником банка, сообщил, что имеет место угроза похищения денежных средств со счета горожанина, а затем под предлогом проведения операции по предотвращению попытки кражи узнал персональные данные мужчины и совершил то, от чего обещал защитить. Таким же путем была ограблена пенсионерка, проживающая в Старошайговском районе. Женщина лишилась 448 тыс. рублей.

Ещё три жителя Саранска остались без денег, поверив якобы работникам банка, сообщившим о том, что неизвестные преступники пытаются оформить на них кредиты. Горожане продиктовали незнакомцам персональные данные. В общей сложности у жителей Саранска было похищено более 750 тыс. рублей.

Две жительницы Саранска перечислили мошенникам более 7 тыс. рублей под предлогом приобретения автозапчастей, набора шампуров и сервиза.

В настоящее представители правоохранительных органов проводят проверки по указанным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф