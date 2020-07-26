В Саранске загорелся мусор в подвале жилого дома

В Саранске произошел пожар в подвале жилого дома.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 25 июля. В одном из подвалов жилого дома №29, расположенного по адресу – улица Гожувская, загорелся мусор.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор на площади 1 кв. м.
В настоящее время специалисты занимаются установлением причины пожара.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru