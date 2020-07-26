В Саранске группы мониторинга продолжают рейды по объектам торговли и сферы услуг

В Саранске группы мониторинга продолжают проверку соблюдения санитарных требований объектами торговли и сферы услуг.

В период с 20 по 23 июля указанные группы проверили 53 объекта потребительского рынка, среди которых 28 магазинов, 5 парикмахерских, 1 кафе, 14 кальянных и 5 фитнес-клубов.

Из общего числа проверенных магазинов в двух были зафиксированы нарушения. В данных заведениях продавцы обслуживали покупателей без средств индивидуальной защиты (перчаток), а в наличии отсутствовали упомянутые средства для посетителей.

Также был выявлены нарушения в двух парикмахерских, где обслуживание клиентов производилось без масок и перчаток.

Читайте также о том, что Владимир Волков осмотрел строительство спортивного комплекса в Краснослободском районе.

Источник: adm-saransk.ru