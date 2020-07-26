Мэр Саранска провел выездные совещания

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев 25 июля провел выездные совещания.

В настоящее время в городе активно ремонтируются проезжие части в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мэр Саранска побывал на улице 1-й Промышленной, где осуществляется укладка выравнивающего слоя.

На одних участках дороги ремонтируются, а в 4-м микрорайоне Юбилейного идет их строительство. Подрядная организация обустраивает основание дороги и устанавливает бордюрный камень. На месте Пётр Тултаев пообщался со строителями, обсудив текущие вопросы.

Мэр Саранска также проконтролировал ход ямочного ремонта. В нынешнем году на проведение рассматриваемых работ из городского бюджета были выделены денежные средства на сумму более 27 млн рублей. Будет отремонтировано порядка 32 тыс. квадратных метров дорожного полотна. Кроме того, по решению Петра Тултаева на локальный ремонт из городского бюджета дополнительно будет выделено не менее 10 млн рублей. Второй этап ямочного ремонта продолжится до поздней осени.

Побывал мэр Саранска и на улице Солнечной. Здесь были заасфальтированы наиболее проблемные участки. Но ремонт проезжей части ещё продолжается.

Также мэр Саранска посетил парк Ленинского района, где ведется благоустройство. На данном объекте подрядчик прокладывает кабель, ведутся работы по подготовке площадок под МАФы, демонтажу и переносу отдельных линий электропередач.

Кроме того, глава городской администрации пообщался с жителями домов №№94, 108, 112 по проспекту 70 лет Октября. Жители дома №94 пожаловались на нехватку парковочных мест, отсутствие тротуара и футбольного поля. Было принято решение рассчитать стоимость расширения парковки, установки турникетного ограждения для обозначения тротуара и спортивной многофункциональной площадки. Во второй половине августа будет озвучена стоимость, после чего станет известно окончательное решение по данному вопросу исходя из финансового положения и приоритетности выполнения работ.

Жители дома №108 обозначили мэру ряд проблем, среди которых необходимость демонтировать строительный песок с зеленой зоны, скамейки со столом во дворе, так как под окнами практически каждую ночь собираются шумные компании и нарушают тишину. Эти вопросы будут решены в ближайшие дни.

Также прозвучали жалобы на протечку кровли в подъездах. Над квартирами крыша была отремонтирована силами управляющей компании, а участки над подъездами требуют капитального ремонта, который запланирован на 2021 год.

Жители также пожаловались на неудовлетворительное асфальтобетонное покрытие придомовой территории. Мэр города разъяснил, как принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой благоустраиваются дворы. Руководитель городской администрации дал поручение оказать максимальное содействие жителям дома в сборе документов, чтобы в 2021 году они смогли быть претендентами на участие в федеральном проекте.

Кроме того, горожане пожаловались на соседа, который ведет асоциальный образ жизни. В квартире мужчины имеют место антисанитарные условия, на замечания жильцов и вызовы МВД он не реагирует. Этот вопрос представители районной администрации постараются решить с правоохранительными органами.

Просьба жильцов дома №112 заключалась в ремонте асфальтобетонного покрытия придомовой территории с расширением парковочной зоны и обустройством тротуара. Было принято решение о том, что постройка станет претендентом на участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году.

Также Пётр Тултаев посетил болевую точку Химмаша - подземный переход. Проблема заключается в том, что некоторые граждане регулярно обрисовывают стены и разбивают обшивку. Глава городской администрации поручил муниципальному предприятию «ЖРСУ Октябрьского района» составить смету на минимальный ремонт щитовых конструкций и покраску существующих.

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Источник: adm-saransk.ru