В Мордовии разыскиваются очевидцы ДТП со смертельным исходом

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются очевидцы ДТП, в результате которого погиб человек.

Происшествие произошло вечером 11 июля на одном из участков дороги, соединяющей населенные пункты Семилей, Новотягловка и Новые Турдаки. По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Шевроле-Нива» в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Полученные пассажиром машины травмы оказались смертельными.

Стражи порядка просят всех очевидцев данного инцидента сообщить имеющиеся сведения по следующим телефонным номерам: +7(83439) 2-11-02 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф