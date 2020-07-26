Жительницы Саранска оформили на себя кредиты и перевели полученные деньги мошенникам

В Саранске две местные жительницы были обмануты неизвестными мошенниками.

Некоторое время назад 28-летней жительнице Саранска позвонила неизвестная гражданка, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что некие преступники пытаются оформить кредит на горожанку. Затем незнакомка заявила, что противозаконную процедуру можно будет остановить, если её собеседница совершит ряд простых действий. Жительница Саранска, поверив в реальность сказанного якобы работницей финансового учреждения, решила следовать её указаниям. Женщина, действуя по инструкции незнакомки, в мобильном приложении банка взяла кредит на сумму более 120 тыс. рублей. Затем якобы сотрудница финансового учреждения сообщила, что деньги нужно перечислить на указанный ею счет, дабы мошенники их не похитили. Горожанка сообщила незнакомке коды, полученные в нескольких смс-сообщениях. После этого деньги в сумме 125,4 тыс. рублей были списаны, а собеседница пострадавшей перестала выходить на связь.

В тот же день в полицию обратилась 30-летняя горожанка. Пострадавшая была обманута вышеописанным путем. Мошенники похитили 120 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф