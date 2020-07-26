Полицейские изъяли наркотики у 25-летнего жителя Рузаевки

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у жителя Рузаевки.

Неподалеку от села Новые Турдаки Кочкуровского района стражами порядка был задержан 25-летний житель Рузаевки, не имеющий постоянного места работы, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 1,63 г.

Молодой человек заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов. В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф