В МВД по Мордовии подвели итоги операции «Анаконда»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактической операции «Анаконда».

В целях предотвращения транспортировки средств совершения диверсионно-террористических актов, наркотиков, оружия, других предметов и веществ, запрещенных в свободном обороте, в рамках указанной операции было осуществлено более 2400 проверок автотранспорта.

По результатам мероприятий сведений о причастности водителей и пассажиров к экстремистской и террористической деятельности не было получено.

Огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ, иных предметов, запрещенных к гражданскому обороту, в ходе досмотра транспортных средств и оперативно-поисковых мероприятий в отношении лиц, в них передвигавшихся, не было обнаружено.

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Источник: 13.мвд.рф