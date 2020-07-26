В Саранске из-за пожара в жилом доме эвакуировали 15 человек

В Саранске по причине пожара в многоквартирном жилом доме были эвакуированы 15 человек.

Вечером 25 июля во втором подъезде многоквартирного жилого дома №37, расположенного по адресу – улица Войнова, вспыхнул огонь в мусорной шахте.

Прибывшие на место инцидента пожарные эвакуировали 15 жильцов указанного дома. Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь уничтожил мусорный контейнер на площади 1,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru