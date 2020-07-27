В Рузаевском районе осудили мужчину, исполосовавшего ножом знакомого

В Рузаевском районе суд вынес приговор в отношении 55-летнего местного жителя, который несколько раз ударил ножом своего знакомого.

В первой половине апреля нынешнего года 55-летний житель указанного района гостил у своего 60-летнего знакомого. В определенный момент между мужчинами вспыхнула ссора на бытовой почве. В процессе выяснения отношений гость пять раз ударил ножом владельца жилья по различным частям тела. После этого злоумышленник покинул место преступления.

Пострадавший сообщил о случившемся своему соседу, который вызвал медиков. Гражданин был госпитализирован. Пострадавшего удалось спасти.

Решением суда в отношении 55-летнего жителя Рузаевского района была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф