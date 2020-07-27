В Мордовии сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Перевозчик»

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

В ходе проведения указанного мероприятия особое внимание инспекторов ГИБДД было уделено проверке пассажирских автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров.

За один день проведения рассматриваемого мероприятия стражами порядка было составлено более 100 административных материалов. Самыми частыми нарушениями являются управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена, игнорирование правил применения ремней безопасности, превышение установленной скорости движения, несоблюдение правил проезда перекрестков.

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Источник: 13.мвд.рф