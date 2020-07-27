Правительство России выделит Мордовии денежные средства на финансирование социально значимых расходов

Мордовия получит из государственного бюджета денежные средства на финансирование социально значимых расходов.

Из резервного фонда правительства страны предполагается выделить ассигнования на предоставление субсидии республике для софинансирования расходных обязательств на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Адресные ассигнования должны обеспечить устойчивость регионального бюджета.

Субсидии также предполагается направить и для выполнения федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru