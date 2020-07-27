Глава Мордовии Владимир Волков с рабочей поездкой посетил Зубово-Полянский район, где обсудил вопросы развития сельского хозяйства и строительства дорог.

В текущем году вся посевная площадь в указанном районе составила 24 тыс. гектаров, большинство из которых – зерновые и зернобобовые. На днях к уборке зерновых культур приступило ЗАО «Мордовский бекон». Глава республики осмотрел ход уборки озимой пшеницы на полях этого предприятия. Урожайность составляет 52 центнера с гектара. Завершить уборку «Мордовский бекон» планирует в течение 12 дней. Предприятие вложило более 1 млрд рублей в развитие растениеводства.

«Мордовский бекон» в дальнейшем планирует расширять свое присутствие в Зубово-Полянском районе, сейчас идет проработка вопроса строительства здесь свиноводческого комплекса на 100 тыс. голов. Владимир Волков заявил, что данный вопрос нужно решить быстро, поскольку реализация указанного проекта имеет огромное значение для района.

Также глава региона осмотрел ход ремонтных работ на участках дороги, соединяющей Каргашино, Анаево и Вадовские Селищи. В этом году будет отремонтировано в общей сложности 5 километров дороги, включая два моста.

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Источник: e-mordovia.ru