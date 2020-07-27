Новая школа в селе Дракино Торбеевского района готовится к открытию

Глава Мордовии Владимир Волков с рабочей поездкой побывал в Торбеевском районе, где осмотрел, как идет строительство школы в селе Дракино.

Новое двухэтажное здание, которое возводится в рамках реализации национального проекта «Образование», совсем скоро будет готово принять учеников.

В настоящее время на указанном объекте завершается монтаж систем электроосвещения, окраска стен и потолков. В ближайшее время начнутся работы по монтажу оборудования в учебных классах и мастерских.

Также ведутся работы по обустройству школьного стадиона и благоустройству прилегающей территории.

Глава республики потребовал от строителей сделать всё максимально качественно, а также отметил, что 1 сентября школа должна принять учеников.

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Источник: e-mordovia.ru