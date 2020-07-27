Мордовское бюро судебно-медицинской экспертизы переедет в новое здание

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков осмотрел ход работ по установке блочно-модульной конструкции для размещения танатологического отделения ГКУЗ Республики Мордовия «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы».

В настоящее время указанное отделение располагается в здании, техническое состояние которого не отвечает требованиям безопасности. Кроме того, в непосредственной близости от него вырос целый квартал многоквартирных домов, жители которых не раз обращались по поводу переноса отделения бюро судебно-медицинской экспертизы в другое место. Было решено отказаться от капитального строительства в пользу установки быстровозводимой блочно-модульной конструкции. На эти цели из республиканского бюджета были выделены денежные средства на сумму 40,6 млн рублей.

Новое здание будет располагаться на ул. Пролетарской.

Основные работы по установке модуля уже завершены, в настоящее время идет благоустройство прилегающей территории.

Ожидается, что в новое здание бюро судебно-медицинской экспертизы переедет уже в августе.

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Источник: e-mordovia.ru