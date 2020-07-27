В Атюрьево строится новый детский сад

Глава Мордовии Владимир Волков с рабочей поездкой побывал в Атюрьевском районе.

Руководитель республики осмотрел, как идет строительство нового детского сада в Атюрьево. Возведение данного объекта ведется по национальному проекту «Демография», его стоимость составляет 97 млн рублей, из них почти 62 млн – средства федерального бюджета, 35 млн – республиканского.

Детский сад рассчитан на 90 детей, в нём будет пять групп: две ясельные (вместимостью по 15 детей в каждой) и три дошкольные (вместимостью по 20 детей).

В детском саду будет медпункт, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, плавательный бассейн.

Владимир Волков обсудил с главой Атюрьевского района Иваном Гусаровым и представителями строительной подрядной организации вопросы детализации графика строительно-монтажных работ и поставил задачу по наращиванию темпов строительства.

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Источник: e-mordovia.ru