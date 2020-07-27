В Саранске 57-летняя женщина упала в салоне автобуса из-за резкого торможения

В Саранске 57-летняя местная жительница пострадала, упав в салоне автобуса.

Указанное происшествие произошло днём 24 июля на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 45-летний гражданин, находившийся за рулем автобуса марки ГАЗ, проезжая мимо дома №43, расположенного по адресу – улица Старопосадская, резко затормозил. В этот момент в салоне транспортного средства упала 57-летняя пассажирка.

Пострадавшей понадобилась медицинская площадь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф