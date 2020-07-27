В Зубово-Полянском районе тракторист сбил насмерть мужчину

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 29-летний гражданин.
Происшествие произошло вечером 24 июля в селе Пичпанда. На улице Советской 39-летний водитель трактора марки «Беларус» во время движения задним ходом совершил наезд на 29-летнего гражданина.
От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф