В Ардатовском районе в ДТП пострадал 17-летний парень

В Ардатовском районе пострадал несовершеннолетний пассажир опрокинувшегося скутера.

ДТП произошло днём 24 июля на 30-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Ардатов, Каласево и Л. Майдан. По предварительной информации, 14-летний подросток, управлявший скутером марки «Альфа», превысив скорость, допустил опрокидывание транспортного средства.

Пострадал 17-летний пассажир скутера. Парень самостоятельно обращался за медицинской помощью в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф