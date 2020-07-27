В Ромодановском районе был задержан пьяный автомобилист

В Ромодановском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Днём 25 июля в селе Кочуново инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ромодановскому району возле дома №46, расположенного по адресу – улица Зеленая, было остановлен автомобиль марки «Шевроле-Кобальт», за рулем которого находился 38-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по аналогичной причине.

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Источник: гибдд.рф