В Лямбирском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло поздним вечером 25 июля на 276-м километре трассы, пролегающей между Нижним Новгородом и Саратовом. По предварительной информации, 18-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2114, выезжая на главную дорогу, не предоставила преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21120, в результате чего транспортные средства столкнулис

Пострадали 22-летний водитель ВАЗ-21120 и его 19-летняя пассажирка. Девушка была госпитализирован. Автомобилист доставлялся в больницу, откуда был отпущен после оказания необходимой медицинской помощи.

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Источник: гибдд.рф