В Инсарском районе иномарка врезалась в дерево

В Инсарском районе произошло ДТП с участием иномарки, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 25 июля на 5-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Инсар, Шадымо и Рыскино. По предварительным данным, 62-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Форд», в определенный момент движения не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и врезалось в дерево.

Водитель иномарки и его 59-летняя пассажирка доставлялись в районную больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф