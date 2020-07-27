В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадала 61-летняя женщина

В Зубово-Полянском районе пострадала пассажирка съехавшей в кювет иномарки.

ДТП произошло утром 25 июля на 9-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Зубова Поляна и Ширингуши. По предварительной информации, 43-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Рено-Логан», в определенный момент движения отвлекся от управления, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет.

Телесные повреждения получила 61-летняя пассажирка иномарки. Женщина была госпитализирована в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф