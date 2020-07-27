В Рузаевке легковушка врезалась в столб

В Рузаевке водитель легкового автомобиля врезался в столб.

Указанное происшествие произошло ранним утром 25 июля возле дома №1, расположенного по адресу – улица Калинина. По предварительной информации, 54-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Москвич-214123», отвлекшись от управления, врезался в столб.

Телесные повреждения получила 55-летняя пассажирка легковушки. Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Известно, что в нынешнем году водитель легкового автомобиля привлекался к ответственности за нарушение ПДЛ.

Также читайте о том, что в Зубово-Полянском районе в ДТП пострадала 61-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф