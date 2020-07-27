В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

Вечером 24 июля в селе Вечкидеево сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» на улице Центральной был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21099, за рулем которого находился 36-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №14 по обслуживанию Теньгушевского района ММО МВД России «Темниковский».

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Источник: гибдд.рф