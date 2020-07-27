В Темниковском районе сгорели две бани

В Темниковском районе произошел пожар, который уничтожил две бани.

Происшествие произошло утром 27 июля на территории села Пурдошки. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелись две бани. Площадь распространения пламени составила 48 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил постройки.

Причина рассматриваемого пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm