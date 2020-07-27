В Саранске в результате пожара пострадал парень

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал парень.
Вечером 24 июля в гараже, расположенном по адресу – улица Кооперативная, вспыхнул огонь.
В момент возгорания в гараже ремонтировал мотоцикл молодой человек 2003 года рождения.
Указанный парень пострадал. Молодой человек получил ожоги второй и первой степени (5% тела).
Пламя повредило гараж и расположенный поблизости жилой дом на общей площади 22 кв. м.
Мать пострадавшего говорит о том, что причиной пожара мог стать разлитый на полу бензин.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru