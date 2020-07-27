В Саранске в результате пожара пострадал парень

В Саранске произошел пожар, в результате которого пострадал парень.

Вечером 24 июля в гараже, расположенном по адресу – улица Кооперативная, вспыхнул огонь.

В момент возгорания в гараже ремонтировал мотоцикл молодой человек 2003 года рождения.

Указанный парень пострадал. Молодой человек получил ожоги второй и первой степени (5% тела).

Пламя повредило гараж и расположенный поблизости жилой дом на общей площади 22 кв. м.

Мать пострадавшего говорит о том, что причиной пожара мог стать разлитый на полу бензин.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru