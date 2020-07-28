В Торбеево два работника мясоперерабатывающего предприятия подозреваются в краже куриного филе

В Торбеево сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении двух работников мясоперерабатывающего предприятия, которые подозреваются в краже куриного филе.

Действуя по заранее составленному плану, один из подозреваемых забрал коробки с куриным филе и передал их своему коллеге. Последний вывез их на тачке для сбора мусора и положил в кузов мусоровоза, пояснив водителю, что в данных коробках находятся отходы для собак. Также фигурант уголовного дела попросил автомобилиста по пути передать упомянутые коробки своей жене, которая будет его ждать в селе Никольское.

Мусоровоз, водитель которого ничего не подозревал, был остановлен инспектором ДПС. Страж порядка при проверке обнаружил коробки с куриным филе общим весом 20 кг. Сопроводительные документы на данную продукцию отсутствовали.

Сумма ущерба, причиненного предприятию, составила 3 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф