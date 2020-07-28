В Мордовии местный житель убил пенсионерку и сжег дом

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, который убил пенсионерку и сжег её дом.

Стражами порядка было установлено, что в начале октября прошлого года 57-летний житель деревни Новое Четово Торбеевского района проник в дом 98-летней пенсионерки, проживавшей в селе Варжеляй, чтобы похитить денежные средства. Владелица жилья вступила в конфликт с незваным гостем. Мужчина в определенный момент два раза ударил хозяйку дома в область грудной клетки, вследствие чего последняя упала и ударилась головой о печь. Затем преступник с целью сокрытия следов своих действий поджег дом.

Также было установлено, что в мае минувшего года мужчина похитил денежные средства у упомянутой пострадавшей.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 9 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф