В Саранске в результате ДТП пострадала 17-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадала 17-летняя девушка.

Указанное происшествие произошло вечером 27 июля на территории Пролетарского района города. На улице Победы 49-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Фольксваген-Поло», подъезжая к светофору, из-за невнимательности врезался в автомобиль марки «Форд-Фокус», двигавшийся в попутном направлении.

Пострадала 17-летняя пассажирка «Форда». Медицинская помощь была оказана девушке на месте происшествия.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф