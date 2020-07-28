В Зубовой Поляне сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя легковушки

В Зубовой Поляне сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Днём 27 июля на улице Мемориальной инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району была остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21074. За рулем транспортного средства находился 52-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности по причине аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф